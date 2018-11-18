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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

18 Kasım 2018, Pazar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahidi oldu.


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