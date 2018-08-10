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Başkan Erdoğan: Neymiş, dövizmiş kurmuş, geçin o işi

10 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Erdoğan, "Neymiş dövizmiş.. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin." diyerek sert çıktı.

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