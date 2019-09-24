Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ara Güler kendin tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabir diye tanımlıyordu. Son nefesine kadarda deklanşöre tüm insanlık için basmaya devam etmişti. Evime gelip resimlerim çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı." dedi.
Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı (Video)24.09.2019 02:28
- Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı (Video)
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