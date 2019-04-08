Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslarasrası hukuka aykırı. Bunlar yasal olarak yaptıkları bir şey yok. 48'den bu yana yaptıkları her iş yasadışı. Ortadoğu'ya yeniden karanlık gelecek hazırlanması kabul edilebilir değil. Filistinlilerin yanında yer alamaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı08.04.2019 10:24
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Seçimlerin neredeyse bütünü usulsüz
- Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı
- Başkan Erdoğan: Suriye'ye operasyon için tamamen hazırız
- Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a silahlı saldırı
- Altın fiyatları son durum: 8 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?
- Dolar son dakika! 8 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
- Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Nisan 2019 hava durumu
- 500 bin kişi işi işbaşında öğrenecek
- Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında
- Yerel seçimler ile ilgili son viraja girildi! Süre bugün başlıyor
- TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
- İstanbul'da feci kaza! Otomobil ile servis aracı çarpıştı yaralılar var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.