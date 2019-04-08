Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı 08.04.2019 10:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslarasrası hukuka aykırı. Bunlar yasal olarak yaptıkları bir şey yok. 48'den bu yana yaptıkları her iş yasadışı. Ortadoğu'ya yeniden karanlık gelecek hazırlanması kabul edilebilir değil. Filistinlilerin yanında yer alamaya devam edeceğiz." dedi.