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Başkan Erdoğan 'Netanyahu sen zalimsin, zalimlerin sesisin!'

23 Aralık 2018, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreninde konuştu. İsrail lideri Netanyahu'nun açıklamalarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin!" dedi.


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