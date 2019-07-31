Başkan Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti? İşte nedeni... 31.07.2019 17:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın ziyarete sivil plakalı bir araçla gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin tamamlanmasının hemen ardından ''Ziyaret neden Bahçeli'nin evinde gerçekleşti?'' sorusunu akıllara getirdi. İşte merak edilen bu sorunun cevabını A Haber Muhabiri Levent Eke canlı yayında ayrıntılarıyla anlattı.