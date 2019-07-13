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Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua okudu

13.07.2019 19:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin Merkezefendi Mezarlığına defninin ardından Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.


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