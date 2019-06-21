Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettiği IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi (Video)21.06.2019 18:21
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