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Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi (Video)

21.06.2019 18:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettiği IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


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