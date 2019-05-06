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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

06.05.2019 13:34

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Müttefik 29 ülkenin NATO nezdindeki daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), Akdeniz Diyaloğu’nun (AD) 25. kuruluş yıldönümü çerçevesinde, AD ortaklarının temsilcilerinin de bugün Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.


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