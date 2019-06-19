Başkan Erdoğan: Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor Mursi eceliyle değil öldürülmüştür (Video)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Mursi'nin şehit edilmesiyle de ilgili konuşan Erdoğan, "Mahkeme salonunda 20 dakika yerde malesef çırpındı. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyordu. Ben de diyorum ki Mursi eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır.'' dedi.
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