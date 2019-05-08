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Başkan Erdoğan: Münbiç ve Fırat'ın doğusunu sizler temizleyeceksiniz

08.05.2019 21:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Öğrencileri ile İftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.


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