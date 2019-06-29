Başkan Erdoğan: Mültecilere 37 milyar dolar harcadık (Video) 29.06.2019 11:26

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ''Ülkemiz 2011 yılından bu yana milyonlarca insana kapısını açtı. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için BM hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın miktarı 37 milyar doları aşmış bulunuyor.'' dedi.

Eşitsizlikler oturumunda mültecilere yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Ülkemiz 2011 yılından bu yana milyonlarca insana kapısını açtı. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için BM hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın miktarı 37 milyar doları aşmış bulunuyor.

Akdeniz'den sınırlardan adeta birer toplama kampını, hapishaneyi andıran mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini, mültecilerle ilgili ön yargılar yerine vicdanı merkeze alan politikalar geliştirilmediği sürece minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edeceklerdir. Muhataplarımıza Türkiye'nin yardımını sürdürebilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına gitmesini ifade ettik.