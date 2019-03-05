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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Emlak Katılım Bankası resmi olarak açıldı

05.03.2019 16:52

İstanbul Kasımpaşa'da halka hitap eden Başkan Erdoğan, "TOKİ'nin 50 bin sosyal konut müjdesini veriyorum. Yarın başvurular başlayacak. Taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak." dedi. Erdoğan ayrıca, "Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir." diye konuştu..


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