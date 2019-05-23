Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 29 bin 689 yeni sağlık çalışanı kamuda istihdam edilecek

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 29 bin 689 yeni sağlık çalışanı kamuda istihdam edilecek23.05.2019 21:55
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