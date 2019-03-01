Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 2022'de hizmete sunmayı planlıyoruz 01.03.2019 17:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Artvinlilerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon maliyeti olan havaalanımızın yapımı devam ediyor. Artık kendi havalimanımıza gideceğiz. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Ordu-Giresun'da biliyorsunuz, dünyada bunların eşi benzeri yok. Bir tanesi de Artvin'e oluyor. İnşallah ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım, siz de Ankara'ya gelirken orayı kullanacaksınız. Havalimanımızın ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanımız olacak. 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz." dedi.