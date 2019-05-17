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Başkan Erdoğan: Muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılmasında yarar var

17.05.2019 22:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarına hitap etti. İstanbul'da 62 bin sandık kurulu üyesi atamasının 20 binden fazlasının yasalara uygun olmayan şekilde yapıldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Kasıtlı ya da sehven yapılan hataları ortaya çıkarttık. YSK'ya yaptığımız başvurular sonrası Yüksek Seçim Kurulu da iptal kararı verdi." şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var." dedi.


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