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Başkan Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti (Video)

03.10.2019 18:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik görüşme... Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında anlattı.


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