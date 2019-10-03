Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik görüşme... Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında anlattı.
Başkan Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti (Video)03.10.2019 18:10
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