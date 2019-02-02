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Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti

02 Şubat 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etmeden önce minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.


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