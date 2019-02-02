Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etmeden önce minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti02 Şubat 2019, Cumartesi
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