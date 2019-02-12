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Başkan Erdoğan: Milletle beraber olmaktan daha büyük mutluluk tanımıyorum

12.02.2019 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu mitingi ardından Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken işte bu meydanı dolduran on binlerden cesaretimizi alıyoruz. Sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadım, tanımıyorum'' dedi.


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