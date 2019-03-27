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Başkan Erdoğan: Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemeliyiz

27.03.2019 15:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için 31 Mart'ta rekor destek bekliyoruz. 16 bin 500 km öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorundayız.'' dedi.


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