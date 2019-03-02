Başkan Erdoğan: Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz 02.03.2019 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz.'' dedi.