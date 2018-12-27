Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmediğimi iddia ediyor ve 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Milletimin cumhurbaşkanıyım. Sen yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de bir yaraya merhem olamadın. 31 Mart'ta olamayacaksın. Teröristlerle el ele yürüyene benim milletim yürü demez.
Başkan Erdoğan: "Milletimin Cumhurbaşkanıyım"27 Aralık 2018, Perşembe
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