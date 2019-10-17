Başkan Erdoğan - Mike Pence görüşmesi başladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı. Külliye'de gerçekleşen kabul, basına kapalı devam ediyor.
Başkan Erdoğan - Mike Pence görüşmesi başladı17.10.2019 15:57
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