Haberler Web TV Başkan Erdoğan: MGK'da önemli kararlar alacağız

Başkan Erdoğan: MGK'da önemli kararlar alacağız

27 Kasım 2018, Salı

AK Parti grup toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları