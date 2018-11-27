Başkan Erdoğan: MGK'da önemli kararlar alacağız 27 Kasım 2018, Salı

AK Parti grup toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır" dedi.