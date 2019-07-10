Başkan Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı talimatlara uymadı 10.07.2019 15:11

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla ilgili, “Merkez Bankasındaki değişiklik sebebi ile birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi gerekti” dedi.