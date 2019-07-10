Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı talimatlara uymadı

Başkan Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı talimatlara uymadı

10.07.2019 15:11

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla ilgili, “Merkez Bankasındaki değişiklik sebebi ile birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi gerekti” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları