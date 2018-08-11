Başkan Erdoğan memleketlisinin isteğini geri çevirmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de halka hitap etti. Vatandaşlardan birinin "Tuncay'a gelin" diye seslenmesi üzerine Başkan Erdoğan, anında talimat verdi.
Başkan Erdoğan memleketlisinin isteğini geri çevirmedi11 Ağustos 2018, Cumartesi
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