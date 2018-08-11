Yol Durumu

Başkan Erdoğan memleketlisinin isteğini geri çevirmedi

11 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de halka hitap etti. Vatandaşlardan birinin "Tuncay'a gelin" diye seslenmesi üzerine Başkan Erdoğan, anında talimat verdi.

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