Başkan Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak Hakkari Yüksekova'da Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya üs bölgesindeki askerlerin bayramını tebrik etti.
Başkan Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı11.08.2019 11:49
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