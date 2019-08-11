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Başkan Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı

11.08.2019 11:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak Hakkari Yüksekova'da Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya üs bölgesindeki askerlerin bayramını tebrik etti.


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