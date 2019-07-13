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Başkan Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

13.07.2019 19:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesini yerine getirmek için Londra'dan bisikletlerle yola çıkan hacı adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.


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