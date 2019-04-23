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Başkan Erdoğan Meclis'i böyle terk etti

23.04.2019 16:04

Başkan Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. İşte o anlar.


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