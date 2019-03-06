Başkan Erdoğan: Meclis Rumlar gibi konuşup Rum gazetelerine manşet oluyorlar 06.03.2019 16:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.'' dedi.