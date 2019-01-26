Başkan Erdoğan market fırsatçılarına net mesaj: Bunun adı tefecilik, ihanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan maket fırsatçılarına da net mesaj verdi: "Marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız."
Başkan Erdoğan market fırsatçılarına net mesaj: Bunun adı tefecilik, ihanettir26 Ocak 2019, Cumartesi
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