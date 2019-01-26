Başkan Erdoğan market fırsatçılarına net mesaj: Bunun adı tefecilik, ihanettir 26 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan maket fırsatçılarına da net mesaj verdi: "Marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız."