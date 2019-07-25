Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Ankara'da karşıladı 25.07.2019 16:24

Son dakika haberine göre resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Beştepe'de düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı.



Beştepe'te dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed için resmi karşılama töreni düzenlendi. Külliye'de düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan askeri selamladıktan sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i bekledi.

ASKERİ SELAMLADILAR

Malezya Başkanı Mahathir Muhammed Külliye'ye atlılar getirdi. Başkan Erdoğan konuğu ile kapıda selamlaştıkTan sonra iki ülkenin milli marşları okundu. Malezya Başkanı Mahathir Muhammed tören mangasındaki askerleri selamladıktan sonra heyetler ile selamlaştı. Başkan Erdoğan ile Malezya Başkanı Mahathir Muhammed heyetler arası sıcak selamlaşmadan sorna ikili görüşmeler ve gündem değerlendirmeleri için içeriye girdi.

DÜN AKŞAM KISA BİR GÖRÜŞME YAPMIŞLARDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya gelmişti. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.