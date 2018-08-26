Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi Töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Gençlere önemli mesajlar veren Erdoğan, "15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz." dedi.
Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi Töreninde konuştu26 Ağustos 2018, Pazar
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