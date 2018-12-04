Başkan Erdoğan: Maduro'dan talep ettim o da kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Maduro'dan talep ettim o da kabul etti03 Aralık 2018, Pazartesi
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