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Başkan Erdoğan Macaristan'da! Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü

07.11.2019 15:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere, "TC-TUR" uçağıyla TSİ 13.00'de Macaristan'a geldi. Başkan Erdoğan, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.


Başkan Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanı'na gelişinde, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a geldi.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

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