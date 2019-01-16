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Başkan Erdoğan lösemi tedavisi gören Tayyip Atmaca'yı telefonla aradı

16 Ocak 2019, Çarşamba

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve Ankara'da lösemi tedavisi gören Tayyip Atmaca'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla görüntülü aradı. Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı.


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