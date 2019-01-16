Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve Ankara'da lösemi tedavisi gören Tayyip Atmaca'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla görüntülü aradı. Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı.
Başkan Erdoğan lösemi tedavisi gören Tayyip Atmaca'yı telefonla aradı16 Ocak 2019, Çarşamba
- CHP ve HDP "terör" temelinde buluştu! Skandal sözler
- Başkan Erdoğan lösemi tedavisi gören Tayyip Atmaca'yı telefonla aradı
- İzmir'de TIR minibüse çarptı! 12 yaralı var
- Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!
- Mersin'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı
- Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor
- Brezilya'da gökten oluk oluk örümcek yağdı! Olağanüstü olay
- Samsun'da kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor
- Afrin şehidi Burak Tatar'ın vasiyeti yürekleri dağladı
- Elif Öğretmen'den Müge Anlı'ya haber var! Elif Öğretmen hakkında son durum nedir? 16 Ocak
- Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
- Esrarengiz ölümün ardından dram çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.