Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor

Başkan Erdoğan: Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor

12.03.2019 13:48

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları