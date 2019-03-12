Başkan Erdoğan: Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor 12.03.2019 13:48

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını burası oluşturuyor.'' dedi.