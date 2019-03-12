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Başkan Erdoğan liseli gençlerin paylaşımına kayıtsız kalmadı

12.03.2019 22:02


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz'ün 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına "İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum." sözleriyle yanıt verdi.
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