Başkan Erdoğan - Lider filmi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda yayınlanan Erdoğan - Lider isimli kısa film sosyal medyada kısa süre içerisinden paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. Videoda Başkan Erdoğan'ın siyasi yolculuğu anlatılıyor.
Başkan Erdoğan - Lider filmi29 Aralık 2018, Cumartesi
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