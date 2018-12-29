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Başkan Erdoğan - Lider filmi

29 Aralık 2018, Cumartesi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda yayınlanan Erdoğan - Lider isimli kısa film sosyal medyada kısa süre içerisinden paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. Videoda Başkan Erdoğan'ın siyasi yolculuğu anlatılıyor.


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