Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor. Erdoğan 28 Kasım'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. Latin Amerika seyahatinde bir sonraki durak Paraguay ve Venezuela olacak. Erdoğan iki ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretlerini yapacak.
Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor23 Kasım 2018, Cuma
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