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Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor

23 Kasım 2018, Cuma

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor. Erdoğan 28 Kasım'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. Latin Amerika seyahatinde bir sonraki durak Paraguay ve Venezuela olacak. Erdoğan iki ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretlerini yapacak.


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