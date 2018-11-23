Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor 23 Kasım 2018, Cuma

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor. Erdoğan 28 Kasım'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. Latin Amerika seyahatinde bir sonraki durak Paraguay ve Venezuela olacak. Erdoğan iki ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretlerini yapacak.