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Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu (Video)

10.05.2019 14:28

Başkan Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu..


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