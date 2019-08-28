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Başkan Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul etti

28.08.2019 14:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia’yı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Velandia'nın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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