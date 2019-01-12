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Başkan Erdoğan Kocaeli ilçe başkan adaylarını açıkladı

12 Ocak 2019, Cumartesi

AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üyemiz olan 10 bin kişinin seçmen kaydı yok. Tüm il ve ilçe başkanlarıma buradan talimat veriyorum. Adreslerini bulup kayıt yaptıracaksınız." dedi. AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...


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