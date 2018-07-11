Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Başkan Erdoğan KKTC'de konuştu: "Kıbrıs bizim milli davamızdır"

Başkan Erdoğan KKTC'de konuştu: "Kıbrıs bizim milli davamızdır"

10 Temmuz 2018, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz." dedi. .

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları