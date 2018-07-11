Başkan Erdoğan KKTC'de konuştu: "Kıbrıs bizim milli davamızdır" 10 Temmuz 2018, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz." dedi. .