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Başkan Erdoğan KKTC'de

10 Temmuz 2018, Salı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı. .

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