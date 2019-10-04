Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’a geldi. Erdoğan helikopterle geldiği Kızılcahamam’da kampın yapılacağı otele geçti.
Başkan Erdoğan Kızılcahamam’a geldi (Video)04.10.2019 21:18
- Başkan Erdoğan Kızılcahamam’a geldi (Video)
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