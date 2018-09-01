Başkan Erdoğan Kırgızistan'da 01 Eylül 2018, Cumartesi

Özel uçak "TUR" ile saat 10.35'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Kırgızistan'a geldi.

Başkan Erdoğan için Bişkek'te resmi karşılama töreni düzenleniyor.

Başkan Erdoğan ile birlikte Kırgızistan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geldi.