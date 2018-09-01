Başkan Erdoğan Kırgızistan’a gitti 01 Eylül 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bulunduğu kalabalık bir heyet uğurladı. Başkan Erdoğan, daha sonra saat 10.30’da özel uçak TC-TUR ile Kırgızistan'a hareket etti. Başkan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.