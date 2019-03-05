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Başkan Erdoğan: Kiranızı, herşeyinizi vereceğiz! Yeter ki bu evler boşalsın

05.03.2019 13:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Kartal'da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım. Ve gönüllülük esasına dayalı olarak sağlam konutlara halkımızı taşıyalım.'' dedi.


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