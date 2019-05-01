Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

Başkan Erdoğan: Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

01.05.2019 20:00

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Kimi sendikaları makbul kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır." eleştirisinde bulundu..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları