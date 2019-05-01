Başkan Erdoğan: Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Kimi sendikaları makbul kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır." eleştirisinde bulundu..
Başkan Erdoğan: Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır01.05.2019 20:00
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